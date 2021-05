Suzanne Morphews søster kan næsten ikke tro det.

»Min første reaktion var lettelse. Og taknemmelighed. Jeg er bare så taknemmelig,« siger Melinda Moorman til tv-stationen Fox 21.

Søsteren har været forsvundet i næsten et år, men onsdag slog politiet i Chaffee County til. Her blev ægtemanden Barry Morphew stoppet i sin bil på motorvejen kl. 9.15 om morgenen. Han blev arresteret og sigtet for mord.

Efterforskningen har indtil videre været enorm.

Barry Morphew blev anholdt onsdag. Foto: Chaffee County Sheriff’s Office Vis mere Barry Morphew blev anholdt onsdag. Foto: Chaffee County Sheriff’s Office

På et pressemøde blev det onsdag fremlagt, at 70 betjente har arbejdet på sagen, 135 ransagningskendelser er blevet udstedt, 400 vidneafhøringer er blevet foretaget og 1.400 tip er blevet undersøgt.

»I dag handler alt om Suzanne, om hendes familie og om alle de mennesker, der kendte hende, elskede hende og holdt af hende,« sagde distriktsanklageren Linda Stanley her ifølge New York Post:

»Det er også en god dag for alle de mænd og kvinder, der har arbejdet hårdt for at nå hertil. De har arbejdet dag efter dag og ofret mere, end nogen aner.«

Suzanne Morphew forsvandt 10. maj sidste år, hvor hun aldrig kom tilbage fra en cykeltur. En nabo meldte hende savnet.

Hendes cykel blev fundet ved en bro tæt på hjemmet i Maysville, men derudover er der i det forgangne år ikke fundet et eneste spor af den 49-årige kvinde trods omfattende eftersøgninger, og som sherif John Speeze fremlagde det på onsdagens pressemøde:

»Vi tror ikke, at hun er i live.«

Da Suzanne Morphew forsvandt sidste år var Barry Morphew bortrejst på forretningsrejse. Den forklaring er der dog siden sat spørgsmålstegn ved.

Ikke mindst da en kollega fortalte, at han forgæves ventede i to dage på hotellet i Denver og efterfølgende fandt Barry Morphews hotelværelse tomt – men med en voldsomt lugt af klorin.

Barry og Suzanne Morphew havde to børn sammen. Vis mere Barry og Suzanne Morphew havde to børn sammen.

Ægtemanden har i det forgangne år selv igangsat en kampagne på sociale medier for at finde sin forsvundne hustru, og han har også udlovet en dusør på flere hundredtusinde dollar.

Nu er han altså selv anholdt.

Og anklageren Linda Stanley sagde, at hun regnede med at have beviser nok til at få ham dømt i retten.

»Jeg ville ikke sigte ham, medmindre jeg var sikker,« sagde hun på onsdagens pressemøde.