I en dybfølt video bad amerikanske Barry Morphew sidste år om hjælp til at finde sin forsvundne hustru.

»Åh, Suzanne. Hvis nogen derude har dig og hører det her, så vil vi gøre alt, det kræver, for at få dig hjem,« fortalte han direkte til kameraet. Nu er han selv sigtet i sagen.

Det skriver Fox News og CBS News.

Det var den 10. maj sidste år, at 49-årige Suzanne Morphew, der er mor til to piger, sporløst forsvandt fra sit hjem i delstaten Colorado.

Hendes mand fortalte til politiet, at hun var taget ud på en cykeltur – og aldrig vendte hjem igen.

Nogle dage senere fandt efterforskerne hendes cykel og en 'personlig ejendel' under eftersøgningen, men intet andet er siden dukket op.

En uge efter, hun var blevet meldt savnet, delte Barry Morphew en video på Facebook, hvor han indtrængende bad om hjælp:

»Vi elsker dig, vi savner dig. Dine piger har brug for dig,« sagde han ifølge Fox News i videoen.

Her ses Barry Morphew, som nu er anholdt i sagen. Foto: Chaffee County Sheriff's Office Vis mere Her ses Barry Morphew, som nu er anholdt i sagen. Foto: Chaffee County Sheriff's Office

»Der er ingen tvivl, uanset hvor meget de (gerningsmændene, red.) vil have, så vil jeg gøre, hvad end det kræves for at få dig tilbage. Skat, jeg elsker dig. Jeg vil så gerne have dig tilbage.«

Nu er Barry Morphew selv blevet anholdt under mistanke for at have dræbt sin hustru.

»Vi tror ikke, at Suzanne er i live længere,« fortæller sheriffen i Chaffee County, John Spezze, til CBS News.

Barry Morphew blev anholdt nær sit hjem i Poncha Springs i onsdags, og han er sigtet for drab.

»I dag er ikke en dag til fejring, og den markerer ikke slutningen på efterforskningen. I stedet er det næste skridt på en svær, men meget vigtig rejse, hvor vi søger retfærdighed for Suzanne og hendes familie,« fortæller John Spezze.

Der er endnu ikke fundet et lig eller andre spor af Suzanne i sagen.

Det er ikke oplyst, hvordan Barry Morphew forholder sig til sigtelsen mod ham.