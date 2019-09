Den britiske højesteret bliver bedt om at tage stilling til, om Johnsons suspendering af parlament var lovlig.

Premierminister Boris Johnsons beslutning om at suspendere det britiske parlament i fem uger og lige før udtræden af EU er ulovlig.

Sådan lyder en kendelse fra en domstol i Skotland.

Men domstolen har ikke krævet beslutningen om at hjemsende de britiske lovgivere ophævet. Derimod beder man den britiske højesteret om at tage den endelige beslutning.

Det er en gruppe på cirka 70 lovgivere, der har ført sag mod den britiske regering for at suspendere parlamentet. På engelsk omtales suspenderingen som "prorogue".

Lovgiverne blev sendt hjem mandag. De skal først komme tilbage 14. oktober. Hvis intet andet aftales træder Storbritannien ud af EU 31. oktober.

Johnson begrundede suspenderingen med, at han som ny premierminister vil få tid til udarbejde en ny dagsorden for Storbritannien. Det gælder især indenrigspolitiske initiativer.

Oppositionen beskylder ham for at styre direkte mod et hårdt brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden aftaler.

De anser suspenderingen af parlamentet - midt i den største politiske krise i Storbritannien siden Anden Verdenskrig - som et angreb på demokratiet.

/ritzau/AP