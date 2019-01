En blåfinnet tun på næsten 300 kilo er lørdag solgt for over 20 millioner kroner på en fiskeauktion i Tokyo.

En enorm tunfisk er lørdag solgt for et rekordbeløb på en fiskeauktion i Japans hovedstad, Tokyo.

Buddene for den 278 kilo tunge fisk stoppede ved 333,6 millioner yen. Det svarer til 20,3 millioner kroner. Ifølge nyhedsbureauet AFP er der tale om et rekordbeløb for en tun.

Auktionen blev afviklet før daggry på Tokyos nye fiskemarked, som i slutningen af 2018 stod klar til at afløse det verdensberømte Tsukiji.

Topprisen for tunen blev betalt af Kiyoshi Kimura, der ejer en kæde af sushi-restauranter og omtaler sig selv som "Tunkongen".

Den hidtidige rekord for en tun var 155 millioner yen og blev også betalt af Kimura ved en auktion i 2013.

/ritzau/AFP