51 babyer født af surrogatmødre er strandet i den ukrainske hovedstad, Kiev. De mennesker, der har betalt for børnene, kan ikke komme ind i landet og hente dem - for Ukraine har været lukket i over to måneder. Coronakrisen, du ved.

Personer, der har betalt for at blive forældre, kommer fra lande som England, øvrige europæiske lande og USA.

Men der er adgang forbudt i Ukraine, som har lukket alle grænser i et forsøg på at begrænse smitten med coronavirus. Covid-19 har allerede dræbt flere end 300.000 mennesker over hele jorden.

Den eneste kontakt til børnene har været billeder og videoopkald på telefonen.

Sygeplejere igang med at pusle om de nyfødte på Hotel Venice i Kijev, der er ejet af firmaet BioTexCom. Foto: GLEB GARANICH

De mange børn kan komme til at vente længe på en løsning. Surrogatmødre er helt lovlige i Ukraine, men regeringen vil kun lukke folk ind i landet, hvis de får en besked fra deres ambassade. Det skriver Sky News.

For andre forældre er det et problem at forlade Ukraine igen. Rafa Aires fra Spanien er en mand med netop sådan et problem.

Han ankom, før de lukkede Ukraine ned, men han kan ikke komme hjem igen. Næsten alle fly er blevet suspenderet, og hans kone Maria måtte blive hjemme i Spanien.

»Jeg ringer hver dag med et videoopkald i en times tid, så hun kan se sit barn. Det er meget svært.«

En sygeplejer holder et barn op. Foto: GLEB GARANICH

Lyudmyla Denisova, der er menneskerettigheds-ombudsmand for Ukraines parlament, siger at landet har et massivt system med surrogatmødre, der bliver annonceret som levenrandører ef et 'højkvalitets produkt'.

Hun foreslår, at ydelsen bliver forbeholdt forældre i Ukraine i stedet for.

Albert Tochilovsky, grundlægger af BioTexCom, firmaet bag surrogatmødrene, siger: »Vi var parate til en så negativ reaktion«.

Surrogatmødrene i Ukraine kan tjene op til 118.000 kroner pr. barn helt legalt.