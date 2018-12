Cambodia har løsladt 32 surrogatmødre - de har nemlig lovet at beholde de endnu ufødte babyer selv.

Egentlig var de blevet gravide, for senere at kunne sælge deres barn til kinesiske kunder, og de blev alle arresteret tilbage i juni måned.

Det skriver BBC.

Det var en del af Cambodias kamp mod menneskehandel, som blev gjort ulovligt i 2016 - et år efter at nabolandet Thailand gjorde surrogatmødre ulovligt.

Yderligere fem personer er stadig anholdt - deriblandt en kinesisk statsborger.

Løsladelsen af surrogatmødrene kom i stand af 'humanitære grunde', forklarede en politimand.

Han sagde, at selv om kvinderne var skyldige i en forbrydelse, var deres børn uskyldige.

Derfor var mødrene blevet sat fri.

»De har alle indvilget i ikke at sælge børnene og forpligtet sig til at stå for deres opvækst,« bekræfter han.

Hvis de kikser og bryder aftalen, så venter der en sigtelse om menneskehandel, og de kan risikere en straf på 15 års fængsel, rapporterer nyhedsbureauet AFP.

Som en kontrast til de 15 år, så kan en person, der agerer som mellemmand, højst få seks måneders fængselsstraf.

Kvinderne blev løsladt fra et politihospital, og det vides ikke, om de er genetisk i familie med børnene, eller om de er blevet enige om at bære en anden kvindes befrugtede æg.

I 2014 oplevede Thailand en skandale med en surrogatmor. En dreng - Gammy - der led af Downs syndrom, kom ikke til Australien, som det var aftalt. De australske forældre sagde simpelthen nej tak.

Året efter forbød Thailand udlændinge at søge thailandske surrogatmødre.

Det fik så i 2016 nabolandet Cambodia til at forbyde surrogatmødre.

Andre lande, der har indført lignende forbud, er Indien, Canada, Danmark og Storbritannien.