En californisk surfer - velkendt på de kanter - er ifølge lokale rapporter blevet fuldet død i Mexico. Han er en gang tidligere i karrieren sluppet levende fra et hajangreb.

Den 39-årige Adam Francis D'Esposito kørte i sin fars sølvfarvede Volvo, årgang 2001, ned til Baja Malibu, nær Tijuana, der er et populært sted for surfere.

Han lod sin familie vide, at han planlagde at komme tilbage til USA allerede dagen efter, skriver avisen New York Post.

Adam D'Esposito efterlader sig en kone og en datter på seks år.

De amerikanske surfer Adam D'Esposito blev fundet død i Mexico. Foto: Facebook / Adam Francis Kennedy D'Esposito Vis mere De amerikanske surfer Adam D'Esposito blev fundet død i Mexico. Foto: Facebook / Adam Francis Kennedy D'Esposito

Sidste gang, Biff - som han også var kendt som - blev set, var den 8. september.

Ejeren af en surfbutik så ham 'se dårlig ud' og 'bange', fortæller D'Espositos søster Briana til tv-stationen CBS8.

Det lykkedes en bilist at fange en video af en skjorteløs Biff, der løb barfodet langs vejen, kort tid efter surfbutiksejeren så ham, siger søsteren.

Briana fortalte tv-stationen, at broderen også kæmpede en kamp mod psykisk sygdom, og det kunne muligvis spille en rolle i forbindelse med hans forsvinden.

»I februar i år blev han diagnostiseret som bipolar,« sagde hun og tilføjede, at han aldrig havde været forsvundet så længe før.

Den professionelle surfer Kelly Slater gik søndag med i eftersøgningen af D'Esposito. Han lagde et billede på Instagram med titlen 'Missing Person'.

»Det får dig virkelig til at tænke dig om, når nogen, du kender, er forsvundet,« skrev han.

Medlemmer af Adam D'Espositos familie var også taget til Baja Malibu for at hjælpe til med eftersøgningen, og onsdag kom så meldingen, at han var fundet død.

Den sørgende søster fortalte en tv-station, at politifolk i Mexico fandt Adam E'Spositos afdøde krop allerede den 9. september, og at han blev flyttet til et lighus med den besked, at han var druknet.

Den forklaring finder familien det lidt svært at tro på, for D'Esposito var en meget habil svømmer.

Da han surfede i Tahiti i 2012, blev Adam Francis D'Esposito angrebet af en haj.

Den bed et stykke af surfboardet, men det lykkedes ham at slippe fra angrebet uden mén, da han slog dyret på næsen med sin albue.

»Jeg takker Gud 10 gange hver time for, at jeg stadig har en hånd,« sagde han i en video efter den sindsoprivende hændelse.