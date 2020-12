En 29-årig mandlig surfer oplevede det, alle surfere frygter allermest.

Imens han fredfyldt sad og padlede på sit surfbræt og ventede på den næste bølge, blev han ud af det blå angrebet fra dybet.

Den 29-årige australier blev slynget ud i vandet og nåede at se et glimt af hajen, inden den slap ham.

Det skriver det australske medie The Advertiser ifølge New York Post.

Angrebet skete ved D’Estrees Bay i nærheden af Kangaroo Island, der er en ø vest for Adelaide.

Den 29-årige mand blev væltet rundt i vandmasserne, men fik instintivt kæmpet sig op til overfladen og svømmet i land.

Hajens skarpe tænder havde gjort stor skade på den australske surfer, men stærkt blødende formåede han alligevel at gå de cirka 300 meter hen ad stranden efter hjælp.

Her dejsede han om i sandet, men heldigvis var der folk til at tilse ham.

Michael Rushby, som var en af de ambulancereddere, der senere hjalp manden, sagde efterfølgende, at skaderne var 'katastrofale', og at det var 'ganske bemærkelsesværdigt', at han havde formået at søge hjælp i den tilstand, han var i.

»Han var meget heldig, at han var i stand til at gøre det,« sagde Rushby til avisen og tilføjede, at han havde pådraget sig dybe sår i ryggen, bagdelen og det ene lår.

Michael Rushby påpegede, at skaderne lignede, at de kom fra en »stor haj«.

Over for The Advertiser fortalte den 29-årige mand bagefter i et håndskrevet brev, at hajangrebet »føltes som at blive ramt af en latsbil«.

Manden takkede de »utrolige« ambulancereddere og understregede, at han følte sig utrolig heldig, taknemlig og regnede med, at han ville komme sig fuldstændig.