En 20-årig amerikaner blev angrebet af en hvid haj, da han surfede syd for byen Seaside i Oregon, USA. Resultatet blev, at hans ben lignede en gang hakkekød.

Cole Herrington surfede søndag i sidste uge ved et populært område kaldet The Cove (Grotten), da hajen pludselig angreb.

Den gik efter Cole Herrington, der havde benene hængende ned ad siden af sit surfbræt. Det skriver The Sun.

Den hvide haj bed først fat i surfbrættet og fik derefter fat i hans venstre ben. Den trak ham ned under vandet, før den gav slip igen.

Cole Herrington bæres på en båre ind i ambulancen på stranden syd for byen Seaside. Foto: GoFundMe

Tirsdag sagde Coles mor, Amy Powell, at hun stadig var i chok over angrebet på sønnen.

»Cole siger, at han ikke engang havde set hajen. Lige pludselig var han under vandet,« fortalte fru Powell. »Han husker ikke ret meget af det hele.«

Cole Herringtons mor siger, at såret går fra hans lilletå til hælen – og han har et ekstra sår på læggen.

»Det ser ud, som om hajen gav slip, og så skrabede den hans ben,« sagde hun. »Det hele ligner hakkekød.«

Cole Herrington fotograferet inden hajangrebet. Foto: GoFundMe

Cole selv har talt med tv-stationen NBC News fra sin seng på hospitalet, og han bekræfter, at han dårligt kan huske noget fra hajangrebet.

»Jeg fik fat på mit bræt igen og vidste, at jeg var blevet bidt. Men jeg kan ikke rigtig huske, hvad der skete.«

Heldigvis mærkede den 20-årige ikke nogen smerter, da han blev angrebet. Han takkede sine medsurfere, som opdagede angrebet og ringede til alarmcentralen.

Gruppen fik ham bragt på land og bandt en årepresse omkring hans sårede ben, inden han blev kørt på hospitalet. Samme nat blev han opereret for første gang.

»Han har en masse at være taknemmelig for,« siger Peter Klimley, der har skrevet to bøger om hajer. »Hvis hajen virkelig ville spise ham, så kunne den have gjort det.«