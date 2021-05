En heroisk indsats endte med at blive fatal for en australsk, mandlig surfer i 50'erne.

Under en ellers helt almindelig surftur, opdagede manden en kæmpe haj på 4,5 meter. Men i stedet for at svømme væk og redde sit eget liv, valgte manden at advare de andre svømmere omkring ham.

Efterfølgende gik hajen i stedet til angreb på manden, der blandt andet blev bidt i sit højre lår.

Trods omgående lægehjælp på Tuncurry Beach, tre timers kørsel fra Sydney, lykkedes det ikke at redde mandens liv. Det skriver news.com.au.

Det var Chris Schilt, en politimand hos New South Wales Police Force, der informerede de fremmødte rapportere om mandens handling inden angrebet.

»Det forlyder, at da angrebet fandt sted, så manden hajen og råbte i bestræbelserne på at advare andre. Meget heroisk lykkedes det også hans venner at få ham tilbage på land, efter han blev angrebet,« forklarede Chris Schilt.

I løbet af mandagen og tirsdagen er to hajer på henholdsvis 2,5 og 2,8 meter blevet set ved Tuncurry Beach, men ingen af disse menes at stå bag de dødelige bid.

Bedømt ud for biddet formodes hajen at være en hvidhaj med en længde på 4,5 meter.

I sidste ende ændrer det dog ikke på, at en familie i sorg står tilbage, lyder det fra ambulanceredder Joshua Smyth:

»Vores sympati ligger hos mandens familie i denne svære tid.«

En lokal livredder fortæller til news.aus.com, at angrebet var uforudsigeligt, da han ikke husker et eneste hajangreb ved stranden.

Efter angrebet har politiet med droner fastslået, at flere hajer befinder sig ud for stranden, hvorfor den er lukket de næste 24 timer.

Hajangrebet kommer i kølvandet på et de mest voldsomme år, når det kommer til hajangreb i nyere tid. I 2020 mistede otte personer livet – 11 blev såret – efter et møde med en haj.

Det dødelige hajangreb tirsdag var det første i 2021 i Australien.