Siden slutningen af marts har en milliondyr superyacht været tilbageholdt i London.

Men spørger man skibets kaptajn, så burde det slet ikke være sket, da myndighederne har »fået fat i den forkerte fyr«.

Det skriver Sky News, der har været om bord på superyachten 'Phi', der har en værdi af knap 330 millioner kroner og ligger til ved Canary Wharf i den engelske hovedstad.

Der har den ligget i flere måneder nu, siden de britiske myndigheder valgte at tilbageholde den i forbindelse med de sanktioner, der er blevet indført mod Rusland, præsident Vladimir Putin og flere af de folk, der har tilknytninger til ham og til Kreml.

Her ses superyachten Phi i London den 30. marts. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Her ses superyachten Phi i London den 30. marts. Foto: JUSTIN TALLIS

Men ejeren af det 58 meter lange fartøj, den russiske forretningsmand Sergei Naumenko, er ikke at finde på nogen sanktionsliste.

Og det får nu kaptajnen på Phi, Guy Booth, til at komme med en kritik af de britiske myndigheder over for Sky News.

For ifølge ham er tilbageholdelsen af superyachten et 'pr-stunt':

»Det er overskriftsfangende, clickbait, opmærksomhedssøgende. Phi er lavthængende frugt, hun er den eneste russiske båd her omkring. Det var et nemt valg, der blev lavet de sociale medier,« siger han blandt andet med henvisning til, at den britiske transportminister, Grant Shapps, har poseret på et billede foran det beslaglagte skib på sin Twitter-profil.

BREAKING: Russian superyacht detained.



I have worked closely with @NCA_UK & the @UKBorder’s Maritime investigation Bureau to intercept the £38m - Phi.



This Government will continue to take robust action against anyone benefiting from connections to Putin’s regime. pic.twitter.com/enp9M2tmBB — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 29, 2022

Superyachten – der er udstyret med en svømmepol og har en vinkælder med 400 flasker liggende klar – ankom til London i forbindelse med en prisuddeling, men derefter blev 'Phi' tilbageholdt af den nationale kriminalitetsstyrelse.

Ifølge kendelsen i sagen beskrives Naumenko som »en person med tilknytning til Rusland«, hvilket giver det juridiske grundlag for, at superyachten skal tilbageholdes.

Men det er ifølge Guy Booth 'uretfærdigt':

»Jeg synes, det er rimeligt og retfærdigt, at de krævede at vide præcis, hvem ejeren er, hvad hans rigdomskilde er, hvor denne båd kom fra. Alle disse oplysninger er blevet givet, og intet af det forbinder ejeren af båden til nogen stilling i russisk politik, til hr. Putin eller til nogen anden politisk ambition,« siger kaptajnen til Sky News.

Det er ikke meget, der vides om den russiske rigmand Sergei Naumenko, som ikke har ønsket at stille op til interview med det britiske medie.

Den britiske regering har ikke ønsket at bekræfte navnet på superyachtens ejer, men har tidligere beskrevet ejerskabet af fartøjet som værende 'med vilje godt gemt'.

I en udtalelse oplyser transportmyndighederne, at man 'står ved' beslutningen at tilbageholde Phi som følge af de sanktioner, der er iført mod Rusland.