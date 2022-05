Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En superyacht med en værdi på mere end 50 millioner kroner stod i flammer i den engelske havneby Torquay lørdag.

Ombord på den luksuriøse båd var der 8.000 liter diesel og store flammer stod op fra superyachten, hvor der også var en massiv sort røg, som steg op fra den mere end 25 meter lange luksusbåd.

Båden endte med at synke og på grund af de voldsomme flammer og røgudvikling, var en stor del af havnen lukket ned i de tre timer, hvor brandmænd kæmpede for at slukke den voldsomme brand.

Nu melder The Sun, hvad der formentligt var årsagen til, at den enorme luksusbåd pludselig brød i brand og hvem, der ejer superyachten, som nu ligger udbrændt på bunden af havnen i Torquay.

Foto: MIKE TROWER Vis mere Foto: MIKE TROWER

»Han er en bilforhandler og meget privat person. Han fik for nylig sat et baggrundsbelyst elektrisk navneskilt på båden, som er tæt på brændstoflageret,« fortæller en kilde til The Sun.

En bådejer ved marinaen siger til det engelske medie, at hans yacht har været i Torquay i omkring tre år, men den blev først for nylig opkoblet, og det kan være også en faktor i branden.

Det lokale politi har endnu ikke offentliggjort en årsag til lørdagens brand og efterforsker stadig sagen.

Miljøstyrelsen stod for oprydningen i havnen, som nu ses som afsluttet.