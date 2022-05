En superyacht til en værdi på mere end 50 millioner kroner med 8.000 liter benzin gik pludselig op i flammer i den engelske havneby Torquay ved middagstid lørdag.

Brandmænd ved havnesiden forsøgte i mere end tre timer at slukke den voldsomme brand, hvor store flammer og kulsort røg steg op fra luksusbåden.

Ifølge Daily Mail oplyser det lokale politi, at ingen er kommet til skade i branden, som tvang havnen til midlertidigt at lukke ned, mens brandmænd forsøgte at slukke flammerne.

Folk, der bor i nærheden, er blevet advaret om at holde deres døre og vinduer lukkede for at beskytte sig mod de farlige dampe fra branden.

Foto: MIKE TROWER

Et vidne har fortalt til det lokale medie Devon Live, at de så eksplosioner kort efter, branden begyndte.

Et andet vidne beskrev udviklingen af ilden på luksusbåden som 'en ildkugle'.

Brandmændene har nu fået slukket branden, men superyachten var helt brændt ned.

Faktisk endte den dramatiske udvikling med, at luksusbåden til over 50 millioner kroner var ved at synke, og lørdag aften befinder den sig under vandets overflade.