Sidste gang, den italienske 'supervulkan' gik i udbrud, var helt tilbage i 1538.

Nu tyder noget på, at den kan være ved at nærme sig 'bristepunktet' igen.

Det skriver det amerikanske medie CBS News på baggrund af et fagfællebedømt studie udført af forskere fra Englands University College London og Italiens Nationale Forskningsinstitut for Geofysik og Vulkanologi.

Studiet er bragt i tidsskriftet Nature.

Der er helt konkret tale om supervulkanen Campi Flegrei, der ligger nær den italienske by Napoli.

Campi Flegrei beskrives ifølge LiveScience som 'supervulkan', fordi den kan producere udbrud, der når op i kategori 8, hvilket er det højeste niveau på indekset over vulkan-eksplosivitet.

Den har længe ligget i dvale, men siden 1950 har den ifølge studiet været 'rastløs'.

»Den gik sidst i udbrud i 1538 efter et interval på omkring 3000 år. Tidligere intervaller har været så korte som årtier eller århundreder, så en tilbagevenden til udbrud efter næsten 500 år er en realistisk mulighed,« lyder det i studiet.

Årsagen til, at man vurderer, at den muligvis rykker tættere på et muligt udbrud, er, at den skal være blevet svagere med tiden, hvilket øger faren.

Det skyldes ifølge The Guardian blandt andet titusindvis af små jordskælv, der har fundet sted siden 1950erne, som har svækket den såkaldte caldera, der er krateret eller 'bassinet' på toppen af vulkanen.

Samtidig er byen Pozzuoli, der ligger ovenpå vulkanens areal, siden 1950 er blevet 'løftet' med omkring fire meter som følge deraf.

Jordskælvene og den forhøjede jord har 'næsten' strakt dele af vulkanen 'til bristepunktet', lyder det ifølge CBS News i en pressemeddelelse, der er blevet udsendt som studiet.

Derudover ser jorden ved vulkanen ud til at 'brydes' frem for at bøje sig.

Inden du bliver alt for nervøs og bekymret for et muligt vulkanudbrud, er det også værd at bemærke studiets konklusion.

For selvom det ser ud til, at man er tættere på, at der kan opstå det, man kalder et 'brud' på Campi Flegrei, er det ikke sikkert, det fører til et 'udbrud':

»Bruddet kan åbne en revne gennem skorpen, men magmaen skal stadig skubbes op på det rigtige sted, for at et udbrud kan opstå,« forklarer professor Christopher Kilburn, der studerer geovidenskab ved University College London og er hovedforfatter af studiet, ifølge CBS News.

Til nyhedsbureauet AFP fortæller Kilburn også, at forskerne 'ikke siger, at der vil komme et udbrud':

»Vi siger, at betingelserne for et udbrud er mere gunstige,« forklarer han.

En anden af studiets forfattere, Stefano Carlino, fortæller til AFP, at sandsynligheden for et stort udbrud er 'meget lav'.

»Det, der er mere sandsynligt, er små udbrud,« forklarer han og understreger, at man ikke kan sige med sikkerhed, hvad der vil ske.

Det, der ifølge forskeren betyder noget, er, at man er forberedt på 'alle muligheder'.

Selvom vulkanens udbrud kan nå niveau 8, er den største udbrud til dato teknisk set rangeret som en kategori 7 – hvilket dog stadig betragtes som værende meget stort og katastrofalt.