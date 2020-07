Myndighederne i Sri Lanka mener, at halvdelen af alle covid-19 smittetilfælde i landet kan spores tilbage til én person. Men den anklagede afviser beskyldningerne.

Vedkommende, som indtil nu har fået navnet patient 206, står nu frem for at rense sit navn ifølge nyhedsbureauet AP skriver Dagbladet.

Det er den 33-årige stofmisbruger Prada Dinesh, som myndighederne beskylder for at have smittet lidt over 1300 personer.

»Jeg anerkender ikke beskyldningerne om, at jeg skulle have smittet så mange,« siger han til nyhedsbureauet.

Myndighederne fortæller, at Dinesh blev anholdt i april forbindelse med et indbrud.

På stationen opdagede betjentene, at han havde feber og et skadet ben. De kørte ham derfor til det lokale sygehus, hvor blev han testet positiv for covid-19.

Alle, Prada Dinesh havde været i kontakt med, skulle efterfølgende i karantæne. Der var imidlertid mange i landsbyen, hvor han boede, der ikke ville i isolation.

De stak af, da militæret forsøgte at tvinge dem - og det er altså denne situation, der skulle have ført til spredning af smitten.

På tv og sociale medier er Prada Dinesh blevet kendt som superspreder. Før epidemien fik fat arbejdede han som taxachauffør, men nu er han arbejdsløs.

»Ingen vil ansætte mig, når de finder ud af at jeg er patient 206,« siger han.

Dinesh mener, at han er blevet gjort til syndebuk, fordi han er tidligere misbruger.

Myndighederne fastholder beskyldningerne.