Øgruppen Fiji er langt fra krigen i Ukraine.

Men alligevel kan det mærkes på den lille stillehavsrepubliks pengepung.

Vestlige sanktioner har til formål at ramme Putins nærmeste kreds af venner og partnere hårdt.

Men i tilfældet med oligarkiyachten 'Amadea' er det ifølge australske ABC den lille ø-nation, der nu er tvunget til at punge ud.

'Amadea' har ligget til kaj siden april og kort tid efter ankomsten blev det kendt, at USA ønskede at beslaglægge luksusfartøjet. Det skyldes, at de mener, at den 106 meter lange yacht tilhører den sanktionerede oligark Suleiman Kerimov.

Fiji-myndighederne har i ledtog med de amerikanske myndigheder afgjort, at yachten ikke måtte forlade landet, før det var besluttet, om USA kunne beslaglægge fartøjet, som de ønskede.

Suleiman Kerimov Foto: Alexander Zemlianichenko Vis mere Suleiman Kerimov Foto: Alexander Zemlianichenko

Indtil videre har Fiji betalt mere end en million fiji-dollar, svarende til omkring 3,2 millioner kroner om ugen til vedligeholdelse - og de skal betale, så længe den er i fijiansk varetægt, oplyser statsadvokaten. Luksusfartøjet er omkring 325 millioner dollar værd, cirka to milliarder kroner.

Og USAs arbejde med at finde ud af, om de kan beslaglægge den, er ikke så lige til.

'Amadea' menes at tilhøre 'Den gyldne oligark', Suleiman Kerimov, der er blevet rig på handel med guld.

Men det vil formentlig næppe holde i retten, hvis yachten bliver beslaglagt. Amerikanske myndigheder har derfor iværksat en undersøgelse for at fastslå, at yachter tilhører sanktionerede personer.

For på papiret er det en mere ukendt mand, der er ejer den enorme båd. Det er den tidligere præsident for olieselskabet Rosneft, Eduard Khudainatov.

Foto: LEON LORD Vis mere Foto: LEON LORD

Det afslører finansmediet Bloomberg, som har fået adgang til retsdokumenter udarbejdet i Fiji – hvor 'Amadea' ligger i havn.

Mediet skriver, at det er et spindelvæv af udenlandske virksomheder, der er blev skabt af en yachtmægler for at skjule de sande ejere af yachter.

Skjult under mange lag af virksomheder med skattely i Marshalløerne og Schweiz.

Det faktum, at Khudainatov tilsyneladende er ejer af to af verdens største superyachter nogensinde, som begge er knyttet til sanktionerede personer, indikerer, at Khudainatov bliver brugt som en ren, ikkegodkendt stråmand til at skjule de reelle ejere af disse fartøjer, skriver Bloomberg på baggrund af dokumenterne.

Selvom Khudainatov er rig, er der ingen grund til at tro, at han har de økonomiske midler til at købe både 'Amadea' og 'Scheherazade', som har en samlet værdi på over en milliard dollar, fortsætter det.

Tilsammen har de en svimlende værdi på over syv milliarder danske kroner. Sidstnævnte yacht er forbundet med ingen ringere end Ruslands præsident selv, Vladimir Putin.