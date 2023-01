Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun var en af de førende supermodeller i branchens storhedstid i 1980erne og 1990erne – og var med i George Michaels ikoniske musikvideo til hittet 'Freedom'.

Nu er tyske Tatjana Patitz død i en alder af blot 56 år.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder Vogue og NBC News.

Patitz døde i Santa Barbara, bekræfter hendes agent.

Vogue skriver, at dødsårsagen var brystkræft.

Tatjana Patitz blev model ved lidt af et tilfælde – men da en kendt fotograf fik øje på hende, blev hun hurtigt en verdensstjerne.

Som 17-årig deltog Patitz i 1983 i en modelkonkurrence i Sverige, som hun var flyttet til med sine forældre fra Hamburg, hvor hun blev født.

Patitz blev nummer tre og vandt dermed en tur til Paris og en deltidskontrakt som model.

Det første års tid var der ikke bud efter Tatjana Patitz, men alt ændrede sig, da den tyske fotograf Peter Lindbergh spottede hende.

Den unge tyske model blev hurtigt et af hans yndlingsmotiver, blandt andet fordi hendes naturlige look passede perfekt til Lindberghs stil med uredigerede billeder.

Popikonet George Michael så et af den tyske fotografs berømte billeder 'White Shirts: Six Supermodels, Malibu' fra 1988, og det fik ham til at invitere de seks supermodeller til at optræde i musikvideoen til 'Freedom' fra 1990. Resultatet kan du se – eller gense – HER.

På dette billede fotograferet i Hollywood i 1989 af Herb Ritts ses supermodellerne (fra venstre mod højre) Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz og Naomi Campbell. Foto: Herb Ritts Vis mere På dette billede fotograferet i Hollywood i 1989 af Herb Ritts ses supermodellerne (fra venstre mod højre) Stephanie Seymour, Cindy Crawford, Christy Turlington, Tatjana Patitz og Naomi Campbell. Foto: Herb Ritts

I et interview med magasinet Prestige Hong Kong i 2006 sagde Tatjana Patitz, at supermodellernes guldalder efter hendes opfattelse er forbi.

»Det var en rigtig æra, og årsagen til at det skete, var, at glamour blev en del af det. Nu har berømthederne og skuespillerinderne taget over. Modellerne står fuldstændig i skyggen af dem,« sagde hun.