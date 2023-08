Den amerikanske supermodel Bella Hadid er endt i et offentligt opgør på Instagram med Israels sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir.

Uenigheden er opstået efter et tv-interview, ministeren gav med kanalen N12 News onsdag.

Det skriver Sky News.

Her gav han udtryk for, at de jødiske bosætteres sikkerhed og ret til at bosætte sig på den besatte Vestbred havde større vægt end palæstinensernes.

Den palæstinensiske befolkning har modsat sig rejserestriktioner, herunder kontrolposter, som Israel har etableret på Vestbredden.

Ben-Gvir bor selv i den jødiske bosættelse Kiryat Arba tæt på byen Hebron på Vestbredden, og han siger i interviewet, at restriktionerne var afgørende for at beskytte hans families sikkerhed.

Han sagde:

»Det privilegium for min familie, inklusive min ægtefælle og børn, at rejse gennem Judæa og Samaria har forrang frem for de arabiske indbyggeres mobilitetsrettigheder.«

Det er blandt andet den udtalelse, der er faldet Bella Hadid for brystet.

Hun har palæstinensiske rødder på sin fars side og er en kendt fortaler for palæstinensernes rettigheder.

Torsdag skrev hun et post til sine knap 60 millioner følgere på Instagram:

»Under ingen omstændigheder, på intet tidspunkt, især i 2023, bør et liv betragtes som mere værdifuldt end et andets, især på grund af deres etnicitet, kultur eller ubegrundet fjendskab.«

Som modsvar udsendte Ben-Gvir fredag en udtalelse, hvor han proklamerede, at Bella Hadid er en 'modstander af Israel', og at hun med vilje kun postede dele af interviewet på sine sociale medier for at stille ham i et dårligt lys.

Ben-Gvirs udtalelser er også blevet fordømt af den palæstinensiske udenrigsminister, og venstreorienterede aktivister har demonstreret foran hans hus.