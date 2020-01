Supermodel Gigi Hadid var villig til at udføre sin jurytjeneste i den kommende sag imod filmproducer, Harvey Weinstein. Men dommeren mente ikke, at det var nogen god idé.

67-årige Harvey Weinstein er i New York anklaget for voldtægt og sex-overgreb. Selve sagen starter 21. januar. Lige nu er man igang med at udvælge den 12-mand store jury.

Og det var i den forbindelse, den amerikanske supermodel mødte op som én af i alt 500 indkaldte jury-kandidater.

»Jeg mener godt, at jeg kan vurdere sagen med et åbent sind,« sagde 24-årige Hadid, der gjorde dagens medieopbud endnu mere massivt.

Kaffen var klar, da supermodel Gigi Hadid ankom til Weinstein-sagen i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters

Her ses supermodel Gigi Hadid som nummer tre fra højre. Foto: TIMOTHY A. CLARY - AFP

I alt 50 kvinder har anklaget Harvey Weinstein for alt fra sex-chikane til fuldbyrdet voldtægt. Ud af disse mulige ofre, kender Hadid mindst to, skuespilleren Salma Hayek og skuespilleren og modellen Cara Delevingne.

Og det var blandt andet derfor, sagen dommer James Burke vurderede, at Gigi Hadid ikke var egnet som jurymedlem.

»Jeg sætter pris på deres villighed til at gøre deres borgerpligt. Men de er fritaget,« sagde James Burke ifølge New York Times til Hadid, der i retssalen sad blot ti meter fra sagen hovedperson, Harvey Weinstein.

Efter lidt over en uge med dybdeborende interview og lange spørgeskemaer har anklager og forsvarer i fællesskab udvalgt fem af de ialt 12 jurymedlemmer, tre mænd og to kvinder.

Over 50 kvinder har anklaget filmproducer Harvey Weinstein (67) voldtægt, sex-overgreb og sex-chikne. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters

To af jurymedlemmerne er sorte, to er hvide og én er af sydamerikansk afstamning.

»Denne sag er ikke en vurdering af hele #MeToo-bevægelsen. Det er heller ikke en vurdering af kvindebevægelsen. Disse ting er vigtige. Men denne sag drejer sig om én mands gerninger. Og det er vigtigt, at juryen kan holde tingene adskilt og hovedet koldt,« sagde dommer James Burke ifølge New York Times.

Via sin advokat har Harvey Weinstein erklæret sig uskyldig i samtlige anklager. Hvis han findes skyldig, risikerer den 67-årige filmproducer livsvarigt fængsel.

Når sagen i New York afsluttes i marts, starter en lignende sag i Los Angeles. Her er Weinstein ligeledes anklaget for voldtægt og sex-overgreb.

Sammen med sin bror Robert står Harvey Weinstein bag Hollywood-hit som 'Kill Bill', 'Ringenes Herre' og 'Shakespeare in Love'.