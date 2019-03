Finalist i den prestigefyldte modelkonkurrence ‘Miss Australia’ Adau Mornyang er blevet dømt for at have givet et kabinebesætningsmedlem et slag i hovedet efter en masse uklare tilråb.

Topmodellen nægtede at skulle have angrebet den mandlige steward i fuld tilstand.

Det var på en overflyvning fra Melbourne til Los Angeles , hvor den 24-årige skulle have teet sig helt voldsomt, skriver Mirror.

Og hun blev også tilbageholdt af luftbetjente oppe i flyet, ligesom hun senere blev fundet skyldig i at have overrumplet et kabinebesætningsmedlem.

Vis dette opslag på Instagram Rockin’ it Et opslag delt af Adau Mornyang (@adaumornyang) den 31. Maj, 2018 kl. 12.32 PDT

Adau Mornyan hævder, at hun drak to glas vin og tog nogle receptpligtige piller. Derefter faldt hun i søvn, og kan altså ike huske andet end at være vågnet efter en otte timers lur.

Besætningsmedlemmer på flyet er dog sikre på, de så hende drikke mindst fem-seks glas vin på turen.

Og det var inden, hun begyndte at råbe upassende ting af de andre flypassagerer, fyre sine arme omkring sig og slå et besætningsmedlem i hovedet.

Betjentene ombord fik fat i hende og tvunget hende om i et sæde i personaleområdet bagerst i flyet, hvor de kunne holde styr på hende under resten af flyvningen.

Supermodellen selv erindrer dog intet.

»Det her med, at jeg skulle have slået nogen, er et stort chok for mig, og jeg græder hver nat og undrer mig over, hvorfor jeg ikke kan huske det. Hvordan kunne jeg gøre det, mens jeg sov?«

Hun får sin strafudmåling i juni, og den maksimale dom ligger på 21 års fængsel.