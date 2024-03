Storbritanniens tredjestørste supermarkedskæde, Sainsbury's, har annonceret en omfattende ny strategi- og spareplan.

Det kommer til at koste mange af kædens ansatte jobbet.

Omkring 1.500 stillinger skal spares væk, skriver Sky News.

Ifølge Sainsburys ledelse kommer der fremover mere fokus på salget af mad i kædens supermarkeder.

Derfor spares mange stillinger nu væk i andre afdelinger, så som kundeservice og den telefoniske kundesupport.

»Jeg ved, at dagens nyheder er foruroligende for de pågældende kolleger, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at støtte dem,« siger Sainsbury's administrerende direktør, Simon Roberts, i en pressemeddelelse.

Supermarkedskæden oplyser her, at man håber at kunne genansætte mange af de omkring 1.500 ansatte, som nu skal afskediges, i andre funktioner eller hos underleverandører.

Sainsbury's vil som et led i den nye strategi- og spareplan gøre mere brug af automatisering i supermarkederne – noget, der også har vundet indpas her i Danmark – og forventer at spare en milliard pund i løbet af de næste tre år, svarende til 8,7 milliarder kroner.

»Nu, hvor vi bevæger os ind i næste fase af vores strategi, må vi træffe vi nogle svære, men nødvendige beslutninger,« lyder det fra Simon Roberts.