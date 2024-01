Det er slut med produkter fra den kæmpestore Pepsico-koncern i fire europæiske lande.

I hvert fald hos den store supermarkedskæde Carrefour.

For ifølge nyhedsbureauet Reuters er beslutningen om at fjerne blandt andet sodavand, chips og te taget i protest mod prisstigninger fra det amerikanske selskab.

Carrefour har taget det drastiske skridt i mere end 9.000 butikker i Frankrig, Italien, Spanien og Belgien. Gældende fra torsdag.

Her skulle der have stået iste fra Lipton. Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

Her har kunder i butikkerne i stedet kunne se skilte, der forklarede, hvorfor de pågældende ikke længere var mulige at købe:

'Vi sælger ikke længere dette mærke på grund af uacceptable prisstigninger. Vi beklager ulejligheden.'

Pepsico står bag en lang række varemærker:

Læskedrikke som Pepsi, 7Up, Mirinda, Mountain Dew og Gatorade. Chips fra Lays, Doritos og Cheetos. Morgenmadsprodukter fra Quaker. Te og iste fra Lipton.

Her er det gået ud over Cheetos. Foto: Stephanie Lecocq/Reuters/Ritzau Scanpix

Reuters skriver dog, at der torsdag i flere Carrefour-butikker stadig var Pepsico-produkter at finde.

Andre steder hilste kunderne tiltaget velkommen.

»Det overrasker mig ikke,« som Edith Carpentier siger:

»Det er blevet for dyrt, og det er alt sammen ting, vil kan undvære. Der vil stadig være mange andre produkter tilbage på hylderne.«

Pepsico er kommet med følgende udtalelse:

»Vi har i flere måneder ført samtaler med Carrefour, og vi vil fortsat i god tro forsøge at sikre, at vores produkter vil være tilgængelige.«

Carrefour har tidligere ført aktive kampagner på forbrugernes side. Eksempelvis har man på hylder sat skilte op ved produkter, der er krøbet i størrelse, men stadig sælges til samme pris.