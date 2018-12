Amerikanske børn blev foreviget, mens de sad i Elwyn Crockers skød i det lokale Wall Mart-supermarked og fortalte, hvad de ønskede sig til jul.

Men hverken børnene eller deres forældre vidste, at Wall Mart-julemandens egne børn var blevet udsat for en forfærdelig forbrydelse - en forbrydelse, han nu er anholdt og sigtet for at stå bag.

Sidste uge blev de jordiske rester af 14-årige Elwyn Crocker Junior, der forsvandt for to år siden, og 14-årige Mary Crocker, som ikke var blevet set siden oktober, fundet på en landejendom i den lille by Guyton i staten Georgia.

Ejendommen var ejet af børnenes far, 50-årige Elwyn Crocker, som nu er blevet anholdt af politiet og sigtet for børnemishandling og at skjule sine børns død.

Det skriver lokalavisen Atlanta Journal-Constitution.

Politiet ransagede Wall Mart-julemandens ejendom efter at have fået et tip. Det var i haven, resterne af de to børn blev fundet.

Et tredje barn, som ifølge de amerikanske medier har 'særlige behov', blev fundet i hjemmet i live.

»Jeg har gjort det her i 41 år, og for lidt siden var jeg lige ved at bryde sammen i gråd,« sagde den lokale politichef Jimmy McDuffie under et pressemøde ifølge New York Post.

Resterne af Elwyn Crocker Junior og Mary Crocker blev fundet i den lille landsby Guyton i staten Georgia kort før jul. Foto: Privat Vis mere Resterne af Elwyn Crocker Junior og Mary Crocker blev fundet i den lille landsby Guyton i staten Georgia kort før jul. Foto: Privat

Han var så berørt af situationen, at hans stemme rystede.

»Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan få sig selv til at gøre sådan noget mod børn. Det er forfærdeligt,« fortsatte Jimmy McDuffie.

Hvad der førte til de to 14-årige børns død, er endnu et mysterium. Derfor er ingen blevet sigtet for drabene på nuværende tidspunkt.

Begge børn gik på den lokale skole, men blev begge trukket ud for i stedet at modtage hjemmeundervisning.

Familien har før været i de sociale myndigheders søgelys. Derfor undrer politiet sig over, hvordan de tragiske dødsfald kunne ske.

»Det helt store spørgsmål, vi stiller os selv, er, hvordan den lille dreng kunne være forsvundet i to år, uden at nogen opdagede det,« siger politiets talskvinde Gena Sullivan.

Ud over Elwyn Crocker er også hans kone, de afdøde børns stedmor, Candice Crocker, hendes mor - Kim Wright - og dennes kæreste, Anthony Prater, blevet anholdt i den mystiske sag om de to børns død.

Ingen af de anholdte kan løslades mod kaution.