En time hver onsdag vil kæden Countdown slukke musikken og dæmpe lysene i alle 184 butikker i New Zealand.

Den førende newzealandske supermarkedskæde Countdown indfører nu "stilletime" for autistiske kunder.

På onsdage mellem klokken 14.30 og 15.30 vil samtlige 184 Countdown-supermarkeder i New Zealand således slukke musikken, dæmpe belysningen, undlade at fylde varer på hylderne og undgå meddelelser over højttaleranlæggene.

Det oplyser Countdown i en udtalelse.

Initiativet er sat i værk med støtte fra organisationen Autism New Zealand og har været afprøvet i en række af kædens butikker tidligere i år.

I en erklæring siger Autism New Zealands administrerende direktør, Dane Dougan, at autismens usynlige natur kan gøre det svært at skabe opmærksomhed omkring de vanskeligheder, autister står over for, når de skal udføre deres daglige gøremål.

Kiri Hannifin, der er Countdowns direktør for sikkerhed og bæredygtighed, påpeger, at stilletimen også kan komme andre kunder til gode.

- Vores ældre kunder lader også til at nyde stilletimen, ligesom mange andre newzealændere der også finder indkøb stressende, siger hun.

