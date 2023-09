Forholdet mellem USA og Kina har længe været iskoldt.

Men i weekenden mødtes topfolk fra de to supermagter hemmeligt i Europa for at forsøge at holde kommunikationen åben.

Det siger to kilder fra den amerikanske side til NBC News, og begge sider har siden bekræftet, at mødet fandt sted.

Det hemmelige møde blev afholdt i Malta over lørdag og søndag, og til stede var Joe Bidens sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan samt den kinesiske udenrigsminister Wang Yi.

Mødet var 'en del af en igangværende indsats for at sikre åbne kommunikationslinjer og ansvarligt håndtere forholdet', lyder analysen fra en af de amerikanske kilder.

Der spekuleres derfor i, at mødet mellem Sullivan og Yi var et forsøg på at bane vejen for et møde mellem de to landes præsidenter, Joe Biden og Xi Jinping.

Xi Jinping og Joe Biden talte senest sammen i forbindelse med et G20-møde på Bali i november 2022. Foto: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Xi Jinping og Joe Biden talte senest sammen i forbindelse med et G20-møde på Bali i november 2022. Foto: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix

Biden og Jinping har ikke talt sammen i næsten et år siden et topmøde mellem en række lande på Bali i Indonesien i november 2022.

Efterfølgende kom de to lande påny på kant med hinanden, da amerikanerne i februar skød en kinesisk luftballon ned, fordi man mistænkte, at der var tale om et forsøg spionage fra kinesisk side.

Kineserne fastholdt ved den lejlighed, at der var tale om en vejrballon, som var blæst ud af kurs.

I juni i år var den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, så på besøg i Beijing for at mødes med Xi Jinping.

Det var første gang, at en amerikansk udenrigsminister var på officielt visit i Kina siden 2018.

Mødet mellem Antony Blinken og Xi Jinping tog 35 minutter, men den kinesiske præsident sagde bagefter, at de to sider havde gjort fremskridt og var nået til enighed på nogle specifikke områder. Der blev ikke givet yderligere detaljer om mødets indhold.

Også USA's handelsminister, Gina Raimondo, og finansminister, Janet Yellen, har denne sommer været på besøg i Kina inden for de seneste måneder.

USA og Kina har længe været på kant med hinanden, blandt andet omkring den anspændte situation i farvandene omkring Taiwan.