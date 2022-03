Den sydkoreanske supergruppe BTS vender tilbage til scenen på hjemmebane i Seoul på torsdag den 10. marts 2022.

Det bliver første gang de spiller live for deres hjemmebanefans, siden pandemien med coronavirus brød ud i 2019. Billetter til koncerten blev udsolgt i løbet af minutter

De syv musikere fra gruppen gjorde det faktisk formidabelt under pandemien. De udgav en stribe hits, der alle nåede helt til tops, og de høstede en rekordstor sum penge. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Selvom de fleste af bandets medlemmer selv fik coronavirus, så missede musikerne ikke et beat. De cementerede positionen som verdens største og mest indflydelsesrige drengeband.

Her ses drengene ankomme til American Music Awards i Microsoft Theater i Los Angeles i 2021. Foto: AUDE GUERRUCCI Vis mere Her ses drengene ankomme til American Music Awards i Microsoft Theater i Los Angeles i 2021. Foto: AUDE GUERRUCCI

»Sært nok, så tror jeg, at pandemien måske har hjulpet BTS med at gøre sig mere verdensomspændende,« siger CadarBough Saeji fra det nationale universitet i Pusan, Sydkorea.

Gruppens feel good-sange var en perfekt modgift mod nedtryktheden ved covid, sagde hun.

BTS første nr. ét hit på den amerikanske Billboard-liste, sangen 'Dynamite', ville ikke eksistere uden covid.

»Vi prøvede på at formidle beskeden om helbredelse og tryghed ud til vore fans,« siger bandmedlemmet Jin.

Drengene ankommer til FN-bygningen i New York til generalforsamlingen den 20 september 2021. Foto: JOHN MINCHILLO Vis mere Drengene ankommer til FN-bygningen i New York til generalforsamlingen den 20 september 2021. Foto: JOHN MINCHILLO

Musikerne er alle i 20erne, og de genererer milliarder for den Sydkoreanske økonomi. Under covidpandemien steg den optagede musiks fortjenester til uanede højder.

K-pop (korean pop) fulgte efter japans J-pop i 1990erne, og den fik hurtigt succes i Asien. Det kneb dog mere med at bryde igennem i USA.

Men BTS er lykkedes med det. Gruppen blev sidste år inviteret til FNs generalforsamling, og der holdt de en tale om at acceptere forandringerne.

Tre medlemmer fik coronavirus og to fik det lidt senere, og det fik WHOs direktør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, til at ønske på Twitter, at de hurtigt kom sig.

BTS poserer foran et koncertsted i Inglewood i Californien, USA 3. december 2021. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere BTS poserer foran et koncertsted i Inglewood i Californien, USA 3. december 2021. Foto: MARIO ANZUONI

Hele bandet blev vaccineret, og det betød ifølge researcherne, at BTS var blevet den mest berømte talsmand for vacciner på de sociale platforme.

Selvom de spillede få koncerter online, så tjente de mere end 7,5 milliarder kroner sidste år.

Gruppen har altid livestreamet deres koncerter.

Det første show efter pandemien, hvor de optrådte foran et publikum, var på Sofi Stadium i Los Angeles i november 2021. Der optrådte de fire aftener i træk, og det tjente de næsten 230 millioner kroner på, oplyser Billboard.

Den næste optræden af deres 'Permission to Dance on Stage' fortsætter på torsdag på hjemmebanen.