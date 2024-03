Meningsmålinger viser, at Trump er klar favorit i store delstater som Californien og Texas før Super Tuesday.

Super Tuesday kan blive Nikki Haleys sidste chance for at stoppe ekspræsident i USA Donald Trump fra endnu engang at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Det ser dog ikke nemt ud for Haley, der kun har vundet ét primærvalg indtil videre. Det var i Washington D.C., som er USA's forbundshovedstad.

Tirsdag stemmes der i hele femten delstater om, hvem der skal være republikansk præsidentkandidat ved valget i november.

Der finder en række primærvalg og caucus for både demokraterne og Republikanerne sted. Caucus er en forsamling for hvert parti, der udpeger partiets delegerede.

Den siddende præsident, Joe Biden, ligger i front for Demokraterne og har ingen seriøse udfodrere.

Meningsmålinger viser, at Trump er Republikanernes klare favorit i delstater som Californien og Texas samt Alabama, Maine og Minnesota.

Hans kampagne forudser selv, at han vinder mindst 773 delegerede tirsdag og dermed sikrer sit kandidatur en uge eller to senere.

I år er der hos Republikanerne 874 delegerede på spil ved Super Tuesday. Det svarer til 36 procent af de delegerede i alt.

Nikki Haley eller Donald Trump skal bruge 1215 delegerede for at vinde partiets nominering.

Trump har vundet stort mange af de delstater, hvor der allerede har været afholdt primærvalg herunder Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina, Michigan, Idaho og Missouri.

Trods Trumps opfordring til Haley om at trække sig, har den tidligere guvernør i South Carolina samt FN-ambassadør i Trumps regeringsperiode lovet at blive til den bitre ende.

- Jeg har en pligt til at give vælgerne et valg, har Haley udtalt med henvisning til, at det vil skabe Sovjet-lignende tilstande, hvis der kun er en kandidat på stemmesedlen.

Super Tuesday er en betegnelse, som bruges om den tirsdag i valgkampen, hvor flest delstater stemmer, og hvor flest delegerede bliver fordelt mellem kandidaterne.

Man kæmper om de delegerede - det er dem, der i sidste ende skal pege på, hvem de ønsker som præsidentkandidat for partierne.

/ritzau/Reuters