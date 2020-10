Fra fredag og to uger frem indfører Wales strenge restriktioner for at få styr på bekymrende coronatal.

En ny bølge af coronavirus har for alvor lagt pres på sundhedsvæsenet i Wales, der er en del af Storbritannien.

Derfor indfører Wales nye, strenge coronarestriktioner. Det betyder blandt andet, at alle, der ikke udfører højst nødvendige erhverv, sendes hjem.

Det oplyser den walisiske førsteminister, Mark Drakeford, mandag.

- Vi bliver nødt til at reagere hurtigt og omfattende for at opnå den virkning, som vi har brug for. Alle i Wales skal blive hjemme, siger han.

- Hvis vi ikke handler nu, så vil udviklingen fortsætte med at accelerere. Vores intensive afdelinger er allerede fyldte, lyder det.

Den nye nedlukning træder i kraft fredag 23. oktober og vil som udgangspunkt vare i to uger frem til 9. november.

Den indebærer, at alle, der ikke besidder erhverv, der er afgørende for samfundet, skal arbejde hjemmefra.

Derudover skal blandt andet butikker, caféer, restauranter, barer og frisører lukke. Det samme gælder religiøse samlingssteder.

Nedlukningen betyder også, at man ikke må besøge folk fra andre husstande eller mødes med dem hverken udendørs eller indendørs.

Antallet af walisiske coronatilfælde er steget på det seneste. I alt har 1771 personer mistet livet som følge af smitte i Wales.

/ritzau/Reuters