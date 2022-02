Det har kostet lige knap og nap 3 millioner skattekroner for Sundhedsstyrelsen at fortælle danskerne, at de skal huske at tale pænt.

Det viser en aktindsigt B.T. har fået i tilblivelsen af de to videoer med overskriften: ‘Lad os stå sammen - også om uenighed’.

Sundhedsstyrelsen afsatte 2.190.000 kroner til kampagnen, og endte med at betale reklamebureauet Advice 2.735.563 kroner for videoerne, når man regner moms med.

I den første mail sendt om projektet 19. november 2021 står det klart, at filmene skal handle om forholdsregler som ‘hold afstand’ og ‘nys i ærmet’.

Senere samme dag skriver partner i Advice Birte Biker, at videoerne også skal have et andet tema. Det handler om, at der skal være plads til alle, og at vi skal tale ordentligt til hinanden i kølvandet på corona.

Et temavalg, der undrer Frederik J. Preisler, der er partner i kommunikationsbureauet Mensch.

»Der kommer man ud i noget, som Sundhedsstyrelsen måske ikke helt har mandat til at tale med om.«

Frederik Preisler understreger, at Sundhedsstyrelsen generelt har håndteret kommunikationen virkelig godt de sidste par år, og at de kampagner, styrelsen har været afsender på, er solidt håndværk.

»Så man kan undre sig lidt over, hvorfor de bruger penge på det her. Sundhedsstyrelsen har i det hele taget brugt rigtigt mange penge på kommunikation under coronakrisen, og det har været nødvendigt for at fortælle os, hvordan vi skulle gebærde os. Men nu fortæller de os også, hvordan vi skal tale til hinanden.«

Videoerne tager afsæt i HOPE-projektet på Aarhus Universitet, hvor man overvåger danskernes forhold til pandemien.

Men da man skal udarbejde pressematerialet, påpeger den tilknyttede professor Michael Bang Petersen, at der ikke er nogen tal, der direkte viser, at danskernes rummelighed er blevet mindre.

Psykolog Michael Bang Petersen retter i pressematerialet, som på det tidspunkt er ved at blive lavet. Det skal sendes ud til medierne sammen med videoerne. Foto: Sundhedsstyrelsen Vis mere Psykolog Michael Bang Petersen retter i pressematerialet, som på det tidspunkt er ved at blive lavet. Det skal sendes ud til medierne sammen med videoerne. Foto: Sundhedsstyrelsen

Alligevel er det hovedfokus i de to reklamer.

Videoerne har fået en hård medfart på Sundhedsstyrelsens Facebook, hvor flere brugere kritiserer, at styrelsen bruger skattekroner på videoerne.

Specialist i digital kommunikation og indehaver af Elberth Kommunikation Benjamin Rud Elberth mener, at Sundhedsstyrelsen generelt skal sørge for ikke at iværksætte kampagner, hvor folk ryster på hovedet.

»Folk reagerer, hvis de oplever, at de får voksenskældud for deres egne skattepenge,« siger han, men understreger også, at Sundhedsstyrelsen godt kan være afsender på kampagner, der handler om, hvordan vi skal opføre os.

Frederik Preisler undrer sig over den rådgivning, reklamebureauet har givet Sundhedsstyrelsen.

»Covid-budgettet er betragteligt, og når der ikke er brug for det til den oprindelige opgave, opstår der selvfølgelig en diskussion om, hvad pengene så skal bruges til. Men jeg tror, det kan koste dyrt opbygget sundhedsfaglig troværdighed, hvis Sundhedsstyrelsen begynder at bruger millioner af kroner på at moralisere i stedet for at informere.«

Kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen Eva Zeigler mener, at pengene er godt givet ud.

»I forhold til sidste vinter er det mere op til en selv, hvilke forholdsregler man vil tage. Derfor synes vi, det er væsentligt at have fokus på at rumme hinanden. Og videoerne bliver set til ende og når langt ud.«

I en mail står det, som om det er Birte Biker i Advice, der får ideen om, at videoerne ikke kun skal handle om forholdsregler, men også rummelighed. Hvem har bestemt budskabet?

»Det har vi i Sundhedsstyrelsen, og i sidste ende mig. Vi har haft Advice som leadbureau gennem corona-krisen, så rigtig mange ting er blevet til i samspil med dem. Tilbage i november, da vi beslutter, at der er brug for kampagnen, kigger vi på HOPE- og smittetal og på, hvad professor Michael Bang Petersen siger i forhold til polarisering.«

I en kommentar til jeres pressearbejde om videoerne, skriver professor Michael Bang Petersen: 'Vi har ikke direkte tal, som viser, at den (red. rummelighed) er blevet mindre. Men vi har tal, der viser, at den kan være lille.’ Er det så ikke meget at bruge tre millioner kroner på noget, som man ikke ved er et problem?

»Vores arbejde har taget afsæt i HOPE-forskning og analyser, der viser, at når folk bliver mere bekymrede, så er det tilbøjelige til at fordømme andre.«

I en tilføjelse til kommentaren skriver Michael Bang Petersen: 'Derudover har vi andre tal, som viser, at man bliver mere kritiske overfor myndighederne, som tiden går, men det går ikke direkte på medborgerne.’ Det spiller vel ikke ind i det, filmen handler om?

»Det er et tal, du fokuserer på. Så kan jeg fokusere på et andet tal, der handler om sammenhængen mellem moralisering og fordømmelse, som er taget direkte HOPE.«

Men jeg har ikke valgt tallet. Det er Michael Bang Petersens kommentar til jeres eget pressemateriale, som bliver sendt ud sammen med videoerne til medierne.

»Ja, men så må Michael Bang Petersen uddybe tallene. jeg kan svare dig på, hvad vi baserer den her kampagne på. Jeg kan godt give dig de tal, som vi har brugt. Da kampagnen bliver sat i gang i november 2021 handler samtalen rigtig meget om polarisering, også fra Michael Bang Petersens vedkommende, og det er det, vi tager afsæt i,« siger Eva Zeigler.