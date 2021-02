Leder af USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse Rochelle Walensky frygter, at B117 er mere dødelig.

Data tyder på, at coronavarianten B117, der udspringer fra Storbritannien, kan være mere dødelig end det oprindelige virus, siger lederen af USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), Rochelle Walensky, ifølge CNN.

Sundhedsmyndighederne er stadig i gang med at udforske de nye varianter af coronavirus, men data tyder på, at B117 varianten kan være mere dødelig.

- Vi ved, at nogle varianter smitter mere, og der er også flere og flere data, som tyder på, at B117-varianten rent faktisk kan være mere dødelig, siger Walensky, som er indsat af præsident Joe Biden som ny leder af CDC.

Hun fremsatte udtalelsen til tv-stationen MSNBC onsdag.

Walensky tilføjede, at myndighedernes undersøgelser viser, at personer, der er inficeret med forskellige nye varianter, typisk ikke har båret mundbind, ligesom de ikke har holdt social afstand.

- Hvad vi ved er, at de nye varianter smitter mere, når man ikke overholder de gældende retningslinjer og restriktioner, siger hun.

Et omfattende påbud om mundbind ved næsten alle typer offentlig transport i USA trådte i kraft i denne uge.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, sagde for knap to uger siden, at den mere smitsomme mutation, som først blev opdaget i Storbritannien, kan være mere dødelig end den oprindelige variant.

Udmeldingen fra premierministeren blev mødt med nogen skepsis, da den kom meget tidligt på baggrund af begrænsede undersøgelser.

- Jeg ville have ventet en uge eller to mere og have vurderet det en smule mere, før vi drager så stærk en konklusion som denne, sagde Mike Tildesley, fra britisk ekspertgruppe i en kommentar til Johnssons udmelding, som vakte international opmærksomhed.

Det er fastslået, at den britiske variant er mere smitsom end den oprindelige. Tidligere har vurderinger lydt, at den ikke er mere dødelig.

/ritzau/