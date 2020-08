Det svenske svar på Sundhedsstyrelsen vil hæve loft over forsamlinger fra 50 til 500.

Den svenske sundhedsstyrelse foreslår, at op til 500 mennesker kan forsamles i Sverige.

I øjeblikket må kun 50 mennesker samles for at holde coronasmitten i ave. Men der skal være mindst en meter mellem folk ifølge TT og SVT.

- Der findes ingen regel om to meter i virkeligheden. Vi har en regel på en meter for restauranter, og derfor har vi valgt den også her. Det er mere logisk, siger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det gælder arrangementer, hvor man kan have nummererede siddepladser, og hvor man kan sikre en meters afstand mellem folk.

Regeringen havde foreslået, at der skulle være to meters afstand mellem folk, men Tegnell og andre eksperter mener, at en meter er tilstrækkelig, skriver TT.

Sundhedsstyrelsen - Folkhälsomyndigheten - oplyser, at der siden onsdag er registreret yderligere tre døde i Sverige med covid-19.

Det bringer det samlede dødstal op på 5820.

Sverige har fået bedre styr på smitten hen over sommeren. Fra marts og frem til juli lå dødsraten per indbygger i top i forhold til det øvrige Europa.

Anders Tegnell konstaterer, at der er en langt mindre belastning på hospitalernes intensivafdelinger, og at antallet af døde er aftaget.

/ritzau/