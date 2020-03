Lauren Fulbrooks 5-årige søn, Alfie, er normalt en helt sund og rask dreng.

Men lige nu gennemgår den britiske familie, hvad der må være noget af et mareridt, efter Alfie er blevet ramt af coronavirus. Det fortæller hun nu om i et Facebook-opslag, der er endt med at gå viralt.

Her deler den 30-årige mor til to sin oplevelse af de seneste dage, der startede så dramatisk, da hendes lille søn blev hastet på hospitalet efter slemme symptomer og til sidst blev konstateret smittet med covid-19.

Hun giver samtidig også en opsang til dem, der ikke tager sygdommen seriøst.

'Coronavirus er IKKE en joke. Lad venligst være med at feje det under gulvtæppet og risikere ikke bare jeres eget liv, men alle andres, bare fordi du gerne vil på bar, på restaurant eller tror, du har brug for syv eller 24 toiletruller. Som en covid-19-husstand så har jeg set konsekvenserne,' starter hun opslaget.

Et opslag, der er blevet delt mere end 53.000 gange. Se hele opslaget i bunden af artiklen.

Hun fortæller blandt andet også, hvordan hendes søn i første omgang blev afvist på hospitalet, da de ikke have ressourcerne, men da symptomerne senere blev værre, blev han hentet af en ambulance.

'Jeg har set min 5-årige søn gå fra at have alverdens energi til ikke at bevæge sig, slet ikke spise, knap nok drikke og tisse. Hans temperatur ville ikke under 40, og på sit højeste var den 42,3, hvilket forårsagede opkast. Jeg har set ham hallucinere og græde af hovedpine, blive hastet på hospitalet for at komme i isolation og testet for virus og bekræftet positiv.'

Lauren Fulbrook skriver videre, hvordan der særligt var én episode, der nok for altid vil sidde i kroppen på hende. Det var, da lille Alfie lå i hospitalssengen og fremstammede ordene:

»Mor, skal jeg dø?«

På hospitalet kom både mor og søn i isolation, mens 5-årige Alfie blandt andet fik febernedsættende medicin og væske.

Den 30-årige mor slutter opslaget af med at opfordre alle til at blive indenfor og respektere de anbefalinger, der er meldt ud.

'Vær søde at blive inde. Pyt med, at du ikke kan gøre alt det, du plejer, jo før alle holder afstand, jo før er det hele overstået. Jeg skriver ikke dette for at få opmærksomhed eller sympati, så ville jeg have gjort det den dag, han blev syg. Jeg vil bare have, at alle er okay. Vær sød at tænke på dit helbred og andres.'

I en senere opdatering har Lauren Fulbrook takket for de mange støttende beskeder, der er strømmet ind, efter hun har delt opslaget. Derudover fortæller hun den glædelige nyhed, at hendes søn nu er i bedring.

Hun understreger desuden, at hun ikke lavede opslaget for at gøre nogen hverken sure eller kede af det, men for at få alle til at forstå, hvor vigtigt det er at isolere sig

Du kan følge den seneste udvikling på coronavirussen i Danmark og i resten af verden i B.T.s liveblog ved at trykke HER.