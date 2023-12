Den britiske regering "er ikke imod at flyve", lyder det fra Rishi Sunaks talsperson.

Briternes toptrio ved klimakonferencen COP28 får plads til at boltre sig på turen til Dubai.

Premierminister Rishi Sunak, udenrigsminister David Cameron og kong Charles flyver således i hver deres private jetfly til mødet, som begynder torsdag.

Det skriver det britiske medie The Independent.

De britiske toprepræsentanters brug af tre private jetfly har ført til beskyldninger om klimahykleri fra oppositionen.

Imens udtaler Rishi Sunaks talsperson ifølge det britiske medie:

- Vi er ikke imod at flyve. Vi ønsker ikke at begrænse offentligheden i at gøre det, og det er vigtigt, at Storbritannien har stærk britisk tilstedeværelse ved COP28.

Regeringen arbejder på en række tiltag og nye teknologier, lyder det. Den fremhæver blandt andet den første flyvning denne uge over Atlanterhavet med en vedvarende type brændstof.

Samtidig lyder det ifølge det britiske medie fra Downing Street 10, at juniorministre og embedsmænd flyver med kommercielle fly.

Cameron, der udskrev den britiske afstemning om EU-medlemskab, blev for nylig højst overraskende britisk udenrigsminister.

/ritzau/