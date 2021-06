I 1963 udkom gyserfilmen 'Fuglene' af Alfred Hitchcock. I filmen samler fuglene sig og angriber menneskene i en mindre amerikansk kystby. Næsten det samme sker lige nu i England.

I den lille by Henley-on-Thames, der ligger nær floden Themsen i England, er to-årige Frankie blevet angrebet af en rød glente. Altså en ådselædende fugl med skarpe klør og et vingefang på op til 165 cm

Modsat Hitchcocks film angreb fuglen dog af en grund. Frankie havde nemlig en kiks i hånden, og det var den, som fuglen ville have kløerne i. Dog fik fuglen også kløerne i Frankies hånd, som blev revet til blods, skriver Daily Mail.

Og den traumatiske oplevelse stoppede ikke der. Frankie sidder nemlig i kørestol, og da fuglen tabte kiksen, fløj den tilbage til Frankie, som ikke kunne komme væk. Heldigvis hjalp hans bedstemor ham og fik skræmt fuglen væk.

Frankie måtte efterfølgende på hospitalet med sin hånd, og her fortalte personalet Frankies mor, at angrebene fra de røde glenter, sker mere jævnligt.

En anden, som har oplevet de store, røde ådselsædere tæt på, er Anna Howell. Hun sad i sin have med en salat med røget makrel. Pludselig var hun ikke alene om sin frokost, da en af fuglene gik til angreb. Faktisk måtte hun flygte ind i sit hus til sin kæreste.

»Vi elsker at se på fuglene, men det er meget skræmmende, når den kommer så tæt på. Jeg beskrev oplevelsen i et forum for mit nabolag. Jeg kunne ikke tro, hvor mange der har oplevet noget lignende fornyligt,« siger hun.

Men hvorfor begynder fuglen at angribe byens borgere for at få mad? Ifølge eksperter, så skyldes det, at nogen fodrer fuglene. RSPCA, der svarer til danske Dyreværnet, opfordrer derfor borgerne til ikke at fodre fuglene.