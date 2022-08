Lyt til artiklen

»Du skal lede slikbestyrelsesmøder, være smagstester … og alt muligt andet sjovt.«

Det lyder måske som enhver barns drømmejob at få lov til at spise slik dagen lang – og blive betalt for det.

Men den er god nok. For det canadiske slikfirma Candy Funhouse har i juli offentliggjort et sukkersødt tilbud, hvor man kan arbejde som 'Candy Officer.'

Og med en lokkende løn på over 575.000 kroner om året, har flere tusinde kandidater valgt at ansøge om jobbet, skriver mediet CNN.

Hos slikvirksomheden forstår man godt, hvorfor stillingen fremstår attraktiv i manges øjne.

»Forestil dig dine bedste minder omkring slik, og så få lov til at arbejde med det hver dag på arbejdet,« siger Jamal Hejazi, der er administrerende direktør i Candy Funhouse.

Samtidig fortæller slikdirektøren, at han er overrasket over det kreative niveau i ansøgningerne – såkaldte »golden ticket« ansøgninger.

Her har ansøgerne produceret video med hele deres familie, der også tilbyder at dele smagsopgaver og lønnen med ansøgeren.

Det er dog uvist, hvor meget slik det kræves, at man spiser om måneden, men rygter på sociale medier hævder, at det drejer sig om flere hundrede stykker om dagen. Et rygte, som Jamal Hejazi dog afviser.

Om den rette person med den søde tand er fundet, vides fortsat heller ikke.

Candy Funhouse er en online forhandler af chokoladebarer, vingummi og lakrids. Virksomheden er baseret uden for Toronto og er et familieforetagende.