Militæret og oppositionen i Sudan er efter to dages samtaler blevet enige om ny magtstruktur, oplyser mægler.

Den politiske krise i Sudan, som de seneste måneder adskillige gange har udløst blodige uroligheder, er muligvis bilagt.

Efter to dages forhandlinger i hovedstaden, Khartoum, er Sudans midlertidige militærstyre nået til enighed med oppositionen og protestgrupper om at oprette et nyt selvstændigt magtorgan. Det skal efter et rotationsprincip ledes af skiftevis militæret og af civile politikere.

Det oplyser Mohamed Hassan, der på vegne af Den Afrikanske Union deltager i samtalerne som mægler, ifølge Reuters.

Han tilføjer, at aftalen gælder for "en periode på tre år eller lidt mere".

Under samtalerne er parterne også blevet enige om at etablere en "uafhængig" teknokratregering samt iværksætte en "åben og uafhængig" efterforskning af de seneste ugers voldelige begivenheder i landet.

Siden militæret i april som reaktion på massive folkelige protester valgte at afsætte Sudans mangeårige præsident, Omar al-Bashir, har generaler og oppositionsledere forsøgt at blive enige om, hvordan landet fremover skal regeres.

