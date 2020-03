Abdalla Hamdok, der leder Sudan efter Omar al-Bashirs fald sidste år, har overlevet attentatforsøg.

Sudans premierminister, Abdalla Hamdok, har mandag morgen overlevet et attentatforsøg i den sudanske hovedstad, Khartoum.

Det oplyser premierministerens toprådgiver, Ali Bakhit.

- Premierminister Abdalla Hamdok overlevede et angreb rettet mod den bilkolonne, som han kørte i. Gud være lovet, så kom ingen til skade, siger Ali Bakhit til det franske nyhedsbureau AFP.

Den 64-årige premierminister var i en bilkolonne angiveligt på vej mod den centrale del af hovedstaden, hvor hans kontor ligger.

Ifølge øjenvidner skete attentatforsøget nær Kober-broen i den nordøstlige del af Khartoum. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skal være sket fra luften, oplyser øjenvidner desuden.

En unavngiven embedsmand hos regeringen har også bekræfter over for det statslige nyhedsbureau Suna, at premierministeren slap uskadt fra angrebet.

Abdalla Hamdok har overtaget styringen i Sudan, efter at tidligere præsident Omar al-Bashir blev afsat sidste år.

Hamdok er udpeget af et særligt råd bestående af seks civile medlemmer og fem militære ledere. Han skal stå i spidsen for en treårig overgang til civilt styre efter Omar al-Bashirs langvarige militære styre.

Hamdok er ifølge britiske BBC en respekteret økonom i FN-regi. Han har gjort det til en af sine topprioriteter at rette op på Sudans økonomi.

Den tidligere præsident Omar al-Bashir stod som oberst i 1989 i spidsen for et islamistisk støttet militærkup, der væltede premierminister Sadiq al-Mahdi.

Fra at have været leder af Det Revolutionære Kommandoråd blev Bashir i oktober 1993 indsat som Sudans præsident.

Han blev væltet for knap et år siden - i april 2019.

