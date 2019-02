Præsidenten forbyder uautoriserede protester og forsamlinger og giver mere magt til Sudans sikkerhedsstyrker.

Sudans præsident, Omar al-Bashir, forbyder uautoriserede protester og forsamlinger i landet. Det sker i et forsøg på at få bugt med de optøjer, der har præget landet de seneste måneder.

Præsidentens seneste ordre kommer som del af en landsdækkende undtagelsestilstand, som han indførte i fredags, efter det mislykkedes at dæmpe protesterne mod hans regering.

- Som del af en undtagelsestilstand beordret af præsidenten har han udstedt et forbud mod enhver forsamling eller protest, der ikke er blevet godkendt, oplyser præsidentkontoret.

Omar al-Bashir har samtidig givet markant mere magt til landets sikkerhedsstyrker. De må nu ransage bygninger, hvor "mistænkelige aktiviteter bliver udført", ligesom at de må visitere folk.

Præsidenten har også gjort det forbudt at afspærre veje og stoppe trafikken. Det sker, efter at demonstranter har afspærret veje med sten og træstammer i et forsøg på at holde sikkerhedsstyrkerne ude af deres boligområder.

/ritzau/AFP