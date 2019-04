Tusinder af demonstranter har fra tre sider nærmet sig præsidentens bolig i Khartoum i Sudan.

Tusinder af demonstranter marcherer mod præsident Omar al-Bashirs bolig og det sudanske forsvarsministerium i det centrale Khartoum.

Det oplyser øjenvidner og fortæller, at det er fortsættelsen af de regeringsfjendtlige protester, som tog fart i december.

De fortæller, at politiet skyder med tåregas for at sprede folk.

Demonstranterne har nærmet sig præsidentens residens fra tre forskellige retninger.

AFP skriver, at målet for demonstranterne er hærens hovedkvarter. Det er første gang, det er lykkes at nå så langt, siden blodige demonstrationer mod Bashir brød ud i slutningen af 2018.

- En hær, et folk, lyder råbet fra demonstranterne.

Også i den centrale by Madani har der været protester lørdag. Her har demonstranter forsamlet sig foran hærens bygning.

Mange sudanere udtrykker vrede over, at Bashir har haft så dårligt et greb om økonomien. Det har ført til højere priser på fødevarer og mangel på brændstof og hård valuta.

Præsidenten indførte en landsdækkende undtagelsestilstand 22. februar for at kvæle protesterne. Men det har ikke været nok.

Mange soldater er lørdag opstillet på pladser og gadehjørner i Khartoums centrum og i Omdurman, der ligger lige på den anden side af floden Nilen.

/ritzau/Reuters