Sudans nye militærråd har ikke tænkt udlevere den afsatte og internationalt efterlyste leder Omar al-Bashir til udlandet.

Det vil i stedet retsforfølge ham i hjemlandet.

Det oplyser general Omar Zein Abedeen fra militærrådet på et pressemøde fredag i Sudans hovedstad, Khartoum.

Omar al-Bashir blev afsat af militæret torsdag. Omar Zein Abedeen siger, at det "ikke var et kup", men et svar på folkets ønske.

Omar Al-Bashir er efterlyst af Den Internationale Straffedomstol i Haag forbindelse med folkedrab i Darfur.

/ritzau/