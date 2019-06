Militærrådet i Sudan indrømmer at have givet ordren til at opløse protestlejr 3. juni. Mindst 30 blev dræbt.

Sudans militærråd har torsdag indrømmet at have beordret en blodig indgriben over for demonstranter i sidste uge.

Det oplyser talsmand for militærrådet Shamseddine Kabbashi.

Mindst 30 personer mistede livet, da soldater den 3. juni stormede en lejr fyldt med demonstranter i Sudans hovedstad, Khartoum.

- Militærrådet besluttede at opløse protestlejren, og der blev udformet en plan. Men vi angrer nogle af de fejl, der blev begået, siger talsmanden.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil militærrådet lørdag fremlægge den samlede konklusion af dets undersøgelse.

Sammenstødet den 3. juni var det værste, siden den mangeårige enerådige præsident Omar al-Bashir blev afsat 11. april.

Billeder, der blev delt på de sociale medier, og som nyhedsbureauet Reuters kan bekræfte er ægte, viser kaotiske scener af sammenstødet. Blandt andet blev de teltlejre, hvor demonstranterne befandt sig, brændt ned.

Lejrene var placeret uden for det militære hovedkvarter i Khartoum.

Militærrådet i Sudan har overtaget magten siden Bashirs fald. Demonstranter har dog forlangt, at en civil regering i stedet skal til magten.

Det har ført til uroligheder, der har været særligt alvorlige siden 3. juni.

Mindst 100 personer menes at være blevet dræbt under urolighederne.

FN's Sikkerhedsråd fordømte natten til onsdag enstemmigt den seneste tids vold mod civile. Rådet understregede vigtigheden af, at menneskerettighederne bliver overholdt.

Det opfordrede desuden militærstyret og landets protestbevægelse til i fællesskab at finde en løsning på krisen.

Erklæringen kom, en uge efter at Kina og Rusland, to at Sikkerhedsrådets fem permanente medlemmer, blokerede for en tilsvarende melding.

/ritzau/AFP