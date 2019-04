I månedsvis har der været massive protester mod præsident Omar al-Bashir i Sudan.

Militæret i Sudan vil inden længe komme med en "vigtig meddelelse".

Det oplyser sudanesisk stats-tv og -radio tidligt torsdag morgen dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Den sudanesiske hær vil komme med en vigtig meddelelse snart. Vent på det, lyder det på landets statslige tv-kanal.

Samtidig spiller den statslige radiokanal patriotisk musik, beretter Reuters.

Meldingen kommer efter måneders protester mod landets præsident, Omar al-Bashir.

Også torsdag morgen dansk tid er tusindvis af demonstranter samlet foran militærets hovedkvarter i Sudans hovedstad, Khartoum. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mange sudanere udtrykker vrede over, at Bashir har haft så dårligt et greb om økonomien. Det har ført til højere priser på fødevarer og mangel på brændstof og hård valuta.

Præsidenten indførte en landsdækkende undtagelsestilstand 22. februar for at kvæle protesterne. Men det har ikke været nok.

/ritzau/