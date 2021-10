Legetøjsgiganten Hasbros topchef Brian Goldner oplyste søndag, at han trådte tilbage fra sin stilling med øjeblikkelig virkning.

To dage senere døde han.

Det meddeler Hasbro.

58-årige Goldner forlod sin stilling af helbredsmæssige årsager.

I august sidste år afslørede Brian Goldner, at han havde været i behandling for kræft siden 2014. Hasbro oplyser ikke noget om dødsårsagen.

Hos Hasbro begræder man tabet af den succesfulde topchef.

»Sidan Brian startede i firmaet for mere end to årtier siden, har han været Hasbros hjerte og sjæl,« skriver den midlertidige afløser på posten som topchef, Rich Stoddart, i meddelelsen.

»Som en karismatisk og passioneret chef i både legetøjs- og underholdningsindustrien spredte Brians arbejde glæde og latter blandt børn og familier over hele verden,« fortsætter han.

Brian Goldner blev administrerende direktør i Hasbro i 2008 efter at have haft andre stillinger i legetøjsfirmaet i otte år. Siden 2015 har han også været formand for Hasbros bestyrelse.

Under hans ledelse gik Hasbro fra at være et klassisk legetøjsfirma til også at satse på underholdningsindustrien, herunder både film og computerspil – med stor succes.

Goldner var producer på filmen Transformers i 2007 og har siden stået bag en hel stribe af film og tv-serier så som de tre G.I. Joe-film og My Little Pony-serien og filmen af samme navn.

Han efterlader sig sin kone Barbara og parrets datter.