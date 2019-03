Den 3. februar i år viste sig at blive en katastrofal dag for flere mennesker i Yorba Linda i staten Californien.

Hele fem mennesker mistede nemlig livet, da et lille Cessna-fly ignorerede kontroltårnets advarsler om dårligt vejr og styrtede ned i et hus. Men den tragiske ulykke åbnede også op for en livshistorie fyldt med hemmeligheder.

Da efterforskningen gravede dybt i stedet, hvor tragedien skete, fandt man nemlig et politiskilt tilhørende piloten Antonio Pastini. Han var blandt venner anerkendt som en pensioneret betjent fra Chicago.

Det var han bare ikke, skriver Los Angeles Times. Han havde aldrig nogensinde været politibetjent. Det fandt man ud af, da efterforskningen kontaktede politiet i Chicago.

Det var en ledetråd til, at han faktisk havde levet et dobbeltliv gennem mange år. Både som Antonio Pastini, men også som manden Jordan Aaron Isaacson. Han havde to navne, to personnumre, to kørekort og sågar to kælenavne - Tony og Ike.

Antonio Pastini blev gift fire gange, og en af konerne påpegede faktisk i forbindelse med skilsmissen, at han levede et dobbeltliv med flere navne.

Ifølge hende gjorde han det, fordi han ville skjule penge, og fordi han angiveligt arbejdede på kanten af loven.

Blandt venner var han dog bedst kendt som politiveteranen Antonio Pastini, der nu havde lagt den karriere bag sig for at starte en sushi-kæde.

Han havde fremstillet sig selv som en mafialignende person fra Chicago, der var meget velrespekteret og var kendt for aldrig at lade en debat ligge.

Men begge navne var faktisk i toppen af ledelsen i sushi-kæden. Jordan Aaron Isaacson var præsidenten i firmaet, mens Antonio Pastini var CEO. Begge var den ene og samme person.

De fire omkomne udover piloten var en familie, der sad og så Super Bowl. Udover dem blev to meget slemt forbrændt. Det er stadig uvist, hvorfor flyet styrtede ned 3. februar.

Efterforskningen kigger nærmere på, hvad Antonio Pastini lavede i dagene op til flystyrtet, fordi man vil finde ud af, om flystyrtet var et uheld eller en bevist handling af den 75-årige mand.

Hans nevø mener dog ikke, at onklen er skyld i noget, selvom Antonio Pastini ignorerede advarslerne fra kontroltårnet.

»Han elskede at flyve, som en biker elsker vejene. Det var bare ham og skyerne,« forklarer nevøen Gary Willis ifølge L.A. Times.