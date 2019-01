Det er ikke fantasi fra en spillefilm, men et voldsomt drama, der lige nu udspiller sig.

»Vi ved, at dette vil få konsekvenser,« udbrød han, da han velklædt i hvid skjorte gjorde dét, som mange havde ventet på.

Foran tusindvis af tilhængere udråbte han sig selv som præsident.

35-årige Juan Guaidó er oppositionsleder i det dybt kriseramte land Venezuela. I sidste uge udråbte Guaidó, der også er formand for nationalforsamlingen, sig selv som midlertidig præsident for Venezuela, der befinder sig i en dyb økonomisk og politisk krise.

Onsdag er Guaidós tilhængere kommanderet ud på gaderne i Venezuela for at gøre oprør og protestere mod den siddende præsident Nicolas Maduro. Blot timer forinden, natten til onsdag dansk tid, slog styret til i det, der kan betegnes som et foranstaltende og hårdtslående modtræk.

Venezuelas højesteret har nu forbudt den selvudråbte præsident Juan Guaidó at rejse ud af landet og samtidig begrænset hans økonomiske frihed ved at indefryse hans bankkonti, skriver AFP.

Det er muligvis ikke uden risiko for liv og lemmer, at Guaidó udfordrer styret. Den potentielle risiko kender han fra sin mentor, Leopoldo Lopez, der tidligere stod i spidsen for Venezuelas opposition, men i dag afsoner en 13 år lang fængselsstraf. Ifølge menneskeretsgrupper er dommen politisk motiveret.

»Han løber en enorm risiko. Måske gør de det samme ved Juan, som de gjorde ved Leopold,« har Leopoldo Lopez’ hustru, Lillian Tintori, sagt til New York Times.

Den unge præsidentudfordrer Juan Guaidó har dog for nylig fortalt til nyhedsbureauet AP, at han ikke frygter at lide samme skæbne som sine fængslede politiske fæller.

Under interviewet pegede han også på sin hals. Han fremviste ar, der skulle stamme fra gummikugler affyret under demonstrationer mod Maudoro i 2017:

»Der sidder stadig projektiler herinde.«

Beslutningen om at begrænse Juan Guaidós mobilitet er truffet på baggrund af en anmodning fra Tarek William Saab, den øverste offentlige anklager i Venezuela. USA, Brasilien og adskillige andre lande støtter Guaidós forsøg på at presse præsident Nicolas Maduro til at gå af og udskrive valg.