Han ville egentlig bare hoppe længere på motorcykel end nogen anden – i stedet kostede det ham livet.

Stuntmanden Alex Harvill døde torsdag, da han forberedte sig på at slå verdensrekorden i hop fra en rampe.

Han blev 28 år. Ifølge flere medier som eksempelvis ABC News skete den tragiske ulykke allerede under opvarmningen til rekordforsøget, der skulle have sendt den amerikanske vovehals i Guiness Rekordbog.

Målet var at nå længere ud end den nuværende rekord på 106,98 meter.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Alex Harvill (@ah352)

Det var meningen, at han skulle lande på toppen af en jordforhøjning, der ses på Instagram-billedet herover. I stedet blev hoppet en smule for kort, og Alex Harvill blev slynget ud over motorcyklens styr.

Han blev kørt til hospitalet, hvor han senere døde af sine kvæstelser.

Alex Harvills rekordforsøg skulle have fundet sted i forbindelse med Moses Lake Airshow, og det skulle have været torsdagens første store begivenhed på Grant County International Airport.

Den afdøde stuntmand efterlader sig hustruen Jessica og sønnerne Willis på fire år og Watson, der blev født for bare en måned siden.