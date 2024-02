»Det føles ikke som at være fuld. Selv virkelig, virkelig fuld. Det er en helt anden og virkelig forfærdelig følelse.«

Den britiske studievært og politiske redaktør for 'Sunday Morning' hos Times Radio, Kate McCann, har løftet sløret for en ubehagelig oplevelse, hun var udsat for på en bar.

»Jeg fik min drink spiket på en bar af en gruppe mænd, der var så skamløse, at de var ligeglade med, hvem der så det,« indledte hun søndag et opslag på det sociale medie X:

»En kollega fik øje på dem og troede, at vi ville være o.k., da jeg kun havde fået en slurk, men det var desværre nok. Det var forfærdeligt, og jeg var heldig. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor de gjorde det. Det er SÅ skræmmende almindeligt.«

It s hard to explain the panic. I pieced together what had happened when I woke up on the bathroom floor in the early morning says Times Radio s @KateEMcCann as she shares her experience the night her drink was spiked https://t.co/nsXXIMj4rA — The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 25, 2024

I første omgang fortalte hun kort om oplevelsen i forbindelse med, at Sunday Times samme dag havde udgivet en længere artikel, hvor der blev sat fokus på det, der i Storbritannien beskrives som en 'spiking-epidemi'.

Et fænomen – ofte i nattelivet – hvor folk mod deres vilje og uvidende får tilsat stoffer i deres drinks.

Af artiklen hos Sunday Times lyder det, at det først de seneste år, man officielt er begyndt at indsamle statistik over, hvor mange spiking-hændelser der har været – og i perioden fra 2022-2023 modtog politiet 6.732 henvendelser om netop det.

Dog formodes det, at de reelle tal kan være langt højere, da ikke alle sager bliver anmeldt.

Ifølge en YouGov-måling oplyser 11 procent af de adspurgte kvinder og seks procent af mændene, at de har været udsat for spiking, lyder det fra mediet.

I et svar til en bruger på X forklarer 35-årige Kate McCann, at oplevelsen på ingen måde kan sammenlignes med at have drukket for meget.

»Det at være spiked ikke føles som at være fuld – selv virkelig, virkelig fuld. Det er en helt anden og virkelig forfærdelig følelse, som du VED ikke bare er alkohol. Det er som at være ude af sin krop,« skriver hun.

Kate McCann har efterfølgende i en kronik hos Sunday Times sat flere ord på det, der skete.

Blandt andet skriver hun, at selvom hun kun nåede at tage en tår af drinken, så husker hun ikke særligt meget af, hvad der skete bagefter.

»Jeg fik det pludselig meget varmt, og det føltes, som om min hjerne bevægede sig i to hastigheder. Jeg havde bevidsthed nok til at vide, at noget var helt galt, men jeg kunne ikke få mine arme eller ben til at bevæge sig på den måde, jeg ønskede. Hvis det aldrig er sket for dig, er det svært at forklare den panik, du føler, når du opdager, at du ikke kan kontrollere din egen krop,« skriver hun.

Den britiske journalist var derfor med det samme klar over, at hun skulle væk derfra og hjem – og hun endte med at bestille en taxa.

Hun husker dog intet fra den 40 minutter lange tur. Intet om, hvordan hun kom ud af bilen. Intet om, hvordan hun kom ind i sit hjem.

»Jeg stykkede det, der var sket, sammen, da jeg vågnede på badeværelsesgulvet tidligt om morgenen efter at have forladt baren flere timer tidligere,« skriver Kate McCann.

Hun forklarer videre, at hun følte sig flov over, hvad der var sket, og at hun var bekymret for, om folk havde troet, hun bare var alt for fuld.

Hun forsøgte derfor til at begynde med at lave lidt sjov med hele situationen – men nu fortæller hun, at hun skammer sig over, at hun ikke meldte hændelsen til politiet.

Blandt andet fordi hun ikke vidste, hvordan hun skulle bevise det, og da der ikke var sket hende noget derudover.

»Jeg ville virkelig ønske, at jeg havde gjort det (anmeldt hændelsen, red.),« skriver Kate McCann om det på X.

Den britiske journalist har ikke oplyst noget om, hvor eller hvornår hændelsen præcis fandt sted.