Ny forskning viser, at mæslinger efterlader børn med et svækket immunforsvar og øget risiko for infektioner.

Det er farligere for børn at få mæslinger, end mange læger tidligere har antaget, fordi sygdommen ødelægger immunforsvarets såkaldte "hukommelse".

Det konkluderer to nye studier, som blev offentliggjort torsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forskerne har undersøgt hollandske børn, der ikke var vaccineret mod mæslinger.

De to studier er de første til at påvise, at mæslinger - en af verdens mest smittende sygdomme - nulstiller menneskers immunforsvar.

Mæslinger sætter således immunforsvaret tilbage til et endnu ikke udviklet niveau, der svarer til et spædbarns, konkluderer forskerne.

Dermed har immunforsvaret kun en begrænset evne til at bekæmpe infektioner.

Studierne forklarer således, hvorfor mange børn ofte er mere sårbare over for andre sygdomme, efter at de har haft mæslinger.

- Dette demonstrerer en menneskelig version af "immunforsvarets hukommelsestab", siger Velislava Petrova.

Hun er forsker ved det britiske Wellcome Sanger Institute og Cambridge University og har stået i spidsen for det ene af studierne.

- Immunforsvaret glemmer, hvordan det skal reagere på infektioner, som det ellers tidligere har stiftet bekendtskab med, siger hun.

Forskeren Stephen Elledge fra Howard Hughes Medical Institute i USA står bag det andet studie.

Han siger, at resultaterne giver "rigtig stærke beviser for, at mæslinger rent faktisk ødelægger immunforsvaret".

Resultaterne er væsentlige for den globale sundhed, hvor mere end syv millioner mennesker årligt rammes af sygdommen. Det skriver The Guardian.

Mæslinger fører på verdensplan årligt til flere end 100.000 dødsfald.

Samtidig er der sket et fald i antallet af børn, der bliver vaccineret mod sygdommen. Det har medført, at antallet af smittede er steget med næsten 300 procent siden 2018.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, bør omkring 95 procent af en befolkning være vaccineret for at sikre befolkningens immunitet.

/ritzau/