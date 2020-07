Der ser ud til, at coronavirussen også kan påvirke vores helbred, selvom vi slet ikke er blevet smittet med den.

I hvert fald har forskere fundet ud af, at der den seneste tid er sket en skarp stigning af folk, der lider af 'knust hjerte-syndromet'.

Det skriver Miami Herald.

Det er forskere fra Cleveland Clinic, der har fundet ud af, at der er sket en stigning i antallet af folk, der passer på diagnosen for 'knust hjerte-syndrom'.

Årsagen tilskrives blandt andet den 'psykiske, sociale og økonomiske stress', der har påvirket både raske og syge personer under coronaudbruddet. Det fremgår af deres studie, som er udgivet i Journal of the American Medical Association (JAMA).

»Covid-19-pandmien har ført til flere forskellige niveauer af stress i folks liv. Folk er ikke kun bekymrede for dem selv eller for, om deres familie bliver syge, de kæmper også samtidig med det økonomiske og følelsesmæssige, med samfundsproblemer og potentiel ensomhed og isolation,« forklarer den førende forsker bag studiet, Ankur Kalra, der til daglig arbejder på Cleveland Clincs hjerteafdeling.

»Den stress kan have en fysisk effekt på vores kroppe og vores hjerter, hvilket kan ses i den stigning af stress kardiomyopati (et hjertesvigt udløst af psykisk eller fysisk stress, red.), som vi oplever,« tilføjer han.

Årsagen til 'knust hjerte-syndromet' kendes endnu ikke helt, men det menes, at fysisk eller følelsesmæssigt stressfulde begivenheder kan føre til et stigning i stresshormonerne i kroppen, hvilket kan blokere for hjertets evne til at pumpe blodet rundt i kroppen.

Andre symptomer inkluderer en uregelmæssig hjerterytme, besvimelse eller lavt blodtryk, forklarer forskerne.