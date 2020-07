Verdens befolkningstilvækst kan blive væsentligt mindre end ventet. Det kan være gode nyheder for miljøet.

Verdens befolkning står til at blive på i alt 8,8 milliarder indbyggere i år 2100, hvilket er to milliarder under FN's fremskrivninger.

Sådan lyder konklusionen i et nyt stort studie offentliggjort onsdag.

Studiet forudser store forandringer i landenes magtforhold som følge af faldende fødselsrater (antallet af børn født per kvinde, red.) og befolkninger, der ældes.

Ved slutningen af århundredet vil 183 af 195 lande - medmindre der sker en stigning i antallet immigranter - nå under et niveau, hvor befolkningen kan opretholde sin størrelse.

Det melder det internationale forskerhold bag studiet i tidsskriftet The Lancet.

Over 20 lande, som blandt andet tæller Japan, Spanien, Italien, Thailand, Portugal, Sydkorea og Polen, står til at få halveret befolkningstallet.

Kinas befolkningstal kan falde fra dagens 1,4 milliarder til omkring 730 millioner på 80 år.

Landene syd for Sahara i Afrika kan få tredoblet deres størrelse til omkring tre milliarder mennesker.

Her står Nigerias befolkning på knap 200 millioner indbyggere til at vokse til knap 800 millioner mennesker.

Det vil ifølge prognosen gøre det til verdens næststørste land befolkningsmæssigt - kun overgået af Indiens 1,1 milliard mennesker.

- Disse fremskrivninger kan være gode nyheder for miljøet. Det kan betyde mindre pres på fødevareproduktionen og lavere CO2-udledninger, siger hovedforfatter til studiet Christopher Murray.

- Samtidig kan det give store økonomiske muligheder for Afrika syd for Sahara.

Murray er leder af Institut for sundhedsdata og -evalueringer (IMHE) ved University of Washington.

Han ser til gengæld risici for mange andre lande.

- For de fleste lande uden for Afrika kan en mindsket arbejdsstyrke og en omvendt befolkningspyramide have store negative konsekvenser for økonomien.

Over hele verden skal velfærds- og sundhedssystemer omdannes til at kunne håndtere meget ældre befolkninger.

Mens fødselsraterne falder, og den gennemsnitlige levealder stiger, ventes antallet af børn under fem år at falde med mere end 40 procent fra 681 millioner i 2017 til 401 millioner i 2100.

I den anden ende af spektret vil 2,37 milliarder mennesker - eller mere end en fjerdedel af verdens befolkning - være over 65 år gammel.

Befolkningsændringerne kan ændre hele den økonomiske verdensorden, lyder det i studiet.

- I slutningen af århundredet vil verden være multipolær med Indien, Nigeria, Kina og USA som de dominerende, siger Richard Horton, chefredaktør for The Lancet.

Forskellen mellem FN's og IMHE's prognoser skyldes blandt, at fødselsraten vurderes forskelligt.

FN antager, at de lavere fødselsrater i mange lande vil stige til 1,8 barn per kvinde over tid.

- Vores analyse antyder, at når kvinder bliver mere veluddannede og har bedre adgang til prævention, så vil de vælge at have mindre end 1,5 barn i gennemsnit, skriver hovedforfatter Christopher Murray i en mail.

/ritzau/AFP